Bergamo. Polizia sequestra materiale sanitario contraffatto

Nelle giornata di ieri, personale della sezione Volanti del Commissariato P.S. di Treviglio, durante un servizio di controllo del territorio, identificava due uomini nell’area antistante all’ospedale di Treviglio, ubicato in piazzale Meneguzzo, mentre si apprestavano alla vendita di 56 kit riportanti un mendace simbolo di Pronto Soccorso e non omologati con marchio CE. Ai due uomini, accompagnati presso gli uffici del Commissariato, venivano, pertanto, contestati due verbali amministrativi ai sensi dell’art. 23 c. 7 del Decreto Legislativo nr. 46 del 1997 “Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici”, per un importo complessivo di 85.600, mentre la merce veniva sottoposta a sequestro amministrativo. Ai due trasgressori veniva notificata anche la proposta di Foglio di via dal territorio di Treviglio.

