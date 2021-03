(DIRE) Roma, 6 Mar. – In Italia ci sono 23.641 nuovi casi di Covid e si registrano 307 decessi. I tamponi effettuati sono 355.024 (in calo rispetto ai 378.463 di ieri) per un tasso di positivita’ che sale al 6,6% (ieri era al 6,3%). (Tar/ Dire) 17:24 06-03-21