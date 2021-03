DL Sostegno. Meloni: Da bozza sembrerebbe in arrivo beffa per imprese

(DIRE) Roma, 6 Mar. – “Dalle bozze del decreto Sostegno che girano, sembrerebbe in arrivo l’ennesima beffa per il mondo produttivo italiano. I ristori sembrerebbero, infatti, essere calcolati sulla perdita di fatturato registrata nel bimestre gennaio/febbraio 2021 rispetto al 2019. Questo parametro penalizzerebbe molti settori produttivi, come ad esempio quello del turismo, che realizzano gran parte del fatturato in altri periodi dell’anno. Il criterio piu’ sensato ed equo e’ quello di considerare la perdita dell’intero anno 2020 rispetto all’intero anno 2019. Scegliere un diverso parametro serve soltanto a negare al mondo produttivo il minimo di sostegno che ci si sarebbe aspettato. Fratelli d’Italia, unica opposizione in Parlamento, si battera’ contro questa assurdita’, a sostegno delle imprese e dei posti di lavoro degli italiani”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. (Pol/ Dire) 16:38 06-03-21