Scuole chiuse, ordinanza integrata: esclusi gli asili nido

Il provvedimento è stato firmato dal presidente Spirlì

«È disposta la sospensione, in presenza, delle attività didattiche ed educativa per i servizi educativi per la scuola dell’infanzia, nonché delle ludoteche (a esclusione dei nidi, micronidi e sezioni primavera 0-3 anni)». Lo stabilisce l’ordinanza 11, emanata oggi dal presidente della Regione, Nino Spirlì, che integra la recente ordinanza relativa alla sospensione della didattica in presenza nelle scuole e università calabresi. Il provvedimento sarà in vigore dall’8 al 21 Marzo.

comunicato stampa – fonte: https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?21403