8 Marzo: Stanza 101 ricorda Norma Cossetto e Rosetta Zoccali

Nel giorno dell’8 Marzo, ricorrenza della memoria delle donne, l’Associazione Stanza 101, Cenacolo culturale impertinente, ha voluto rendere omaggio alle donne nella loro plurima e profonda essenza di donne, madri, mogli, figlie. Donne che non hanno mai celato la loro essenza vera, di donne capaci di combattere di alzare la testa, di non dire sempre di sì ma di dire dei no motivati, giusti. Di esprimere anche il loro dissenso senza timori. L’omaggio floreale è stato quindi posto alla targa che ricorda la triste e drammatica vicenda delle foibe ed il sacrificio di Norma Cossetto ed alla targa che sita nella casa in cui visse e morì Rosetta Zoccali. Quest’ultima fu anche la segretaria del Comitato Femminile Pro Reggio durante gli anni della famosa Rivolta della città contro il volere dello Stato ed anche consigliere di circoscrizione della zona del centro storico di Reggio Calabria.