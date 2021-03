Ambiente: fiori variano colore con clima

12:11 – I ricercatori della Clemson University, nel South Carolina, dopo aver studiato e confrontato duemila fiori di 12 specie differenti conservati negli erbari dei musei negli ultimi 125 anni, hanno scoperto che il colore dei fiori presenti sul Pianeta Terra cambia al variare del clima. I fiori sono stati studiati tenendo presenti i “dati bioclimatici del mese e dell’anno in cui è avvenuta la loro raccolta, geolocalizzata con precise coordinate”, afferma ANSA, dando risultati diversi da specie a specie. “Le specie che hanno vissuto aumenti importanti della temperatura hanno perso pigmentazione, mentre quelle che hanno sofferto un incremento considerevole della siccità hanno aumentato la pigmentazione. Sebbene osserviamo cambiamenti nel colore, non è la fine del mondo, perché foreste, piante e animali reagiscono naturalmente a quello che accade nel loro ambiente. Vedere dei cambiamenti non è necessariamente un male, ma è qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione”, affermano i ricercatori secondo ANSA. Un ruolo importante è stato svolto dall’assottigliamento dello strato di Ozono atmosferico degli ultimi 75 anni, i pigmenti dei fiori, infatti, sono aumentati, generando ripercussioni sugli insetti impollinatori e sugli animali erbivori, così come l’alterazione dei colori visibili all’occhio umano. (cit. ANSA)

SM