Covid. 13.902 Nuovi casi su 184.684 test, positività al 7,5%, 318 decessi

(DIRE) Roma, 8 Mar. – Sono 13.902 i nuovi casi di Covid in Italia, per 184.684 test tra molecolari e antigenici, 318 i decessi. In totale, dall’inzio della pandemia i decessi hanno superato quota 100mila, arrivando a 100.103. Il tasso di positivita’ e’ al 7,5% dal 7,6% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano 20.765 per 271.336 tamponi e 207 morti. Sono 2.700 le terapie intensive per Covid in Italia, 95 in piu’ rispetto a ieri. Ammontano a 21.831 i ricoveri con sintomi, 687 in piu’ nelle ultime 24 ore. (Uct/ Dire) 17:36 08-03-21