Nel pomeriggio del 7 Marzo i Vigili del Fuoco sono intervenuti al Righi, presso il forte Puin, per soccorrere una escursionista. La ragazza, infortunata ad una caviglia, non riusciva più a camminare. Per recuperarla è giunto sul posto l’elicottero Drago VF che l’ha trasportata in ospedale. ( foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70769