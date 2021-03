Migranti. In 112 sbarcano in Salento, nel gruppo 31 minori

Provenienti da Iran, Iraq e Siria, sono approdati a Santa Maria di Leuca

(DIRE) Bari, 8 Mar. – “Auguriamo a questa piccola donna che le bastino i suoi straordinari poteri del suo essere donna per essere felice, per trovare la pace, la liberta’, l’umanita’ e i diritti che tutte le donne meritano”. È il messaggio che i volontari del comitato di Lecce della Croce rossa hanno pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione allegando la foto di una bambolina che ha le sembianze di Elsa, protagonista del cartone animato “Frozen”. Il giocattolo con ogni probabilita’ apparteneva a una delle bambine sbarcate oggi sulle coste pugliesi e soccorse dai volontari. Sono stati 112 i migranti arrivati da Iran, Iraq e Siria e approdati a Santa Maria di Leuca (Lecce). Tra loro anche 31 bambini piccoli. Il gruppo ha viaggiato a bordo di un veliero. Indagini sono in corso per stabilire se nel gruppo ci sono anche i presunti organizzatori del viaggio. (Adp/ Dire) 15:31 08-03-21