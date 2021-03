Pavia, incendio appartamento a Sannazzaro de Burgondi

Nella mattinata dell’8 Marzo, la sala operativa ha ricevuto una richiesta di soccorso per l’incendio di un appartamento a Sannazzaro de Burgondi. Sul posto sono state inviate due squadre: una della sede centrale e l’altra del distaccamento di Voghera, supportate da una autobotte, una autoscala e dai volontari di Mortara. Quando i Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’abitazione, le fiamme stavano distruggendo una falda del tetto in legno. Le squadre hanno attaccato il rogo da più punti per contenerlo ed evitarne la propagazione al resto dell’appartamento. Al termine delle operazioni di spegnimento i danni sono comunque risultati ingenti.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70781