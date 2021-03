Reggio Calabria. Rampa d’accesso del Liceo Classico “perde acqua” da tempo, le lamentele dei residenti

Ancora una segnalazione di una situazione divenuta ormai incresciosa da parte dei residenti del centro storico di Reggio Calabria. Si tratta di una copiosa perdita d’acqua, quest’ultima emerge dal sottosuolo esattamente dalla rampa di accesso ed uscita del Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria. Non possiamo sapere di che genere di acqua si tratti, in ogni caso la perdita è “attiva” ormai da molti mesi e rende il marciapiede molto scivoloso come si può ben vedere nelle foto pervenute in redazione. Un zona frequentata per lo più da giovani studenti. La segnalazione ha lo scopo come sempre di far sì che chi di dovere si adoperi per sistemare al più presto la situazione di lungo abbandono che invece lamentano i residenti.

