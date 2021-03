Covid. Lombardia, Fontana: Zona rossa? Arancione rafforzato potrebbe bastare

‘Discorsi su riapertura scuole allo stato attuale sono prematuri’

(DIRE) Milano, 9 Mar. – “Non mi sembra che ci possano essere grossissimi cambiamenti, l’arancione rafforzato che abbiamo preso noi e’ gia’ una misura importante ai fini del contenimento”. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, seppur con cautela, non sembra escludere la possibilita’ che la Regione riesca nuovamente a evitare la zona rossa. Circa una possibile riapertura delle scuole, Fontana, intervistato a margine della presentazione del ‘treno sanitario’ in collaborazione con Areu e Fs, preferisce invece non sbilanciarsi, dicendo che fare anticipazioni in merito “rischia di essere assolutamente fuori luogo, vista l’evoluzione rapida della situazione”. Per il resto, sul quadro epidemiologico generale, il governatore parla di una situazione “da monitorare giorno dopo giorno”, anche se “ci sono zone in cui i numeri stanno leggermente migliorando”, dunque “guardiamo con ottimismo a questi numeri e speriamo si estendano a tutta la Lombardia”. Il presidente regionale infine sottolinea nuovamente l’importanza di una “grande collaborazione con il governo”, per capire quale sia “la direzione che tutte le Regioni devono prendere”. (Iaz/ Dire) 18:04 09-03-21