Educare al rispetto per abbattere gli stereotipi di genere

La prima ad intervenire, la dirigente scolastica del Polo tecnico scientifico ‘Brutium’ di Cosenza, scuola capofila del progetto ‘CxC: Comunicazione = Cultura’, in collaborazione con diregiovani.it:

“Quest’anno- spiega- abbiamo voluto approfondire il tema con questo progetto che punta ad una campagna di informazione tra i giovani, per mettere in risalto le buone pratiche. Le lezioni di empatia vanno praticate in tenera età e nell’iniziativa rientra un corso di giornalismo, tra l’altro, finalizzato a sottolineare l’importanza del linguaggio e di come una parola, possa ferire più di uno schiaffo”.

Sensibilizzazione e promozione della parità di genere vede da anni impegnato anche l’istituto ‘Avogadro’ di Torino:

“Con Digit.ALL- interviene la docente Enrica Bricchetto- sono stati coinvolti, circa 300 studenti per favorire una cultura inclusiva, libera da stereotipi e pregiudizi. Si tratta di un progetto del Centro di ricerca sulle relazioni interculturali dell’Università Cattolica, realizzato con il contributo del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’8 marzo è solo una goccia nel mare, c’è tanto da fare per raggiungere la parità. Non tutte le donne hanno le stesse opportunità, e noi educatori non possiamo mollare, impegnando i nostri studenti nel quotidiano”.

Il filmato su Roberta Lanzino, giovane vittima calabrese di femminicidio, realizzato dalla scuola di Cosenza; il video ‘Her’, un rap contro la violenza sulle donne, dei ragazzi dell’istituto di Torino e ‘Rispetto Educando’, una serie di interviste realizzate dagli studenti dell’istituto ‘Einaudi’ di Roma, sugli stereotipi di genere sono stati i contributi mostrati realizzati direttamente dai giovani delle scuole coinvolte. A partire da settembre, inoltre, gli studenti delle tre scuole saranno coinvolti nel nuovo progetto dell’associazione ‘Beawarenow’.

A concludere l’incontro live è stata, infatti, la presidente dell’associazione no-profit Micaela Berretti: