In data odierna, alle 12.10, la squadra del distaccamento di Este è intervenuta nel comune di Montagnana per soccorrere un anziano caduto dalla bicicletta e rimasto poi impantanato nel canale che cinge le mura del paese. I Vigili del Fuoco hanno recuperato l’uomo, illeso e collaborativo, e lo hanno affidato al personale del 118 giunto in supporto.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70802