Arrestato a Battipaglia spacciatore che nascondeva cocaina nelle parti intime

I poliziotti della Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia (Sa), a seguito di mirati accertamenti investigativi, hanno arrestato un salernitano, classe 1984, residente a Battipaglia. Il trentasettenne, con pregiudizi di polizia, è stato fermato nel pomeriggio di ieri, mentre percorreva, a bordo della sua autovettura, unitamente ad una donna estranea ai fatti, una strada nei pressi dello svincolo autostradale. Gli investigatori, avendo intuito che lo spacciatore potesse occultare lo stupefacente nelle parti intime, lo hanno condotto presso il locale nosocomio, ove i sanitari in modo tempestivo e professionale riuscivano ad estrargli dal retto un involucro di cellophane trasparente, una confezione di cocaina, in forma solida, di circa 6 grammi. L’immediata perquisizione domiciliare operata dagli stessi Agenti del Commissariato di Battipaglia portava al sequestro di quanto necessario per il confezionamento al dettaglio della droga: gli Agenti della Polizia di Stato hanno infatti sequestrato un bilancino digitale e della sostanza solida del tipo “mannitolo”, utilizzato per la preparazioni delle dosi di cocaina da porre in vendita. Lo spacciatore arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari. Inoltre le due persone sono state sanzionate anche per inosservanza delle disposizioni della mobilità personale previste dalla normativa per la prevenzione e contrasto della diffusione del coronavirus. (foto d’archivio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Salerno/articolo/18316048b9d693620474287546