Brasile. Covid, San Paolo pronta a passare in zona viola

Inchiesta Portal G1: 30 morti in nove giorni senza accesso a terapie

(DIRE) San Paolo (Brasile), 10 Mar. – Il governo dello Stato di San Paolo sta studiando la possibilita’ di introdurre una fase “viola” del contrasto alla pandemia di Covid-19. Stando a quanto hanno reso noto i consulenti dell’esecutivo locale, infatti, lo spostamento verso la nuova fase, con restrizioni piu’ rigide di quelle previste per la rossa, e’ gia’ esaminata. Secondo l’emittente radiofonica Cbn, lo Stato dovrebbe entrare nella fase “viola” del Piano del governo gia’ nei prossimi giorni. Stando alla radio, si attende che il cambio sia decretato domani o venerdi’. Nel caso in cui fosse confermato, entrera’ poi in vigore sabato. La fase viola include orari ancora piu’ ridotti per le attivita’ essenziali come panetterie, supermercati e pompe di benzina. Anche questi servizi non potranno funzionare 24 ore al giorno. Le misure prevedono inoltre la sospensione totale degli eventi religiosi e sportivi, come il campionato ‘paulista’ di calcio. Oltre a questo, le scuole non potranno svolgere le lezioni in presenza. Un provvedimento, questo, che rafforza una decisione giudiziaria adottata ieri che stabilisce che i professori non lavorino in presenza. Un’altra misura implichera’ invece la costruzione di ospedali da campo nel territorio dello Stato, a partire da quello che verra’ organizzato in una scuola della favela di Heliopolis. Nonstante le restrizioni previste dalla fase rossa, la situazione sanitaria a San Paolo sta peggiorando di giorno in giorno. Nello Stato sono state registrate 120 ammissioni in terapia intensiva in un giorno.

Secondo un report del sito di informazioni Portal G1, pubblicato ieri, sono almeno 30 i pazienti che sono deceduti nei primi nove giorni di marzo a causa del Covid-19 mentre si trovavano in lista d’attesa per una postazione in questo reparto.

Questi decessi sono avvenuti in alcune localita’ dell’area metropolitana di San Paolo e anche in altre citta’ dello Stato. (Jom/ Dire) 17:10 10-03-21