Fermo, una donna e il suo cane rimangono bloccati in ascensore. Salvati dai Vigili del Fuoco

Nella serata di ieri, intorno alle 22, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere una donna e il suo cane rimasti bloccati nell’ascensore che da viale XX Settembre porta al balcone dell’H.A. Dopo aver messo in sicurezza l’impianto di sollevamento, i Vigili del Fuoco si sono calati all’interno dell’ascensore utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) e, attraverso la botola superiore della cabina, hanno imbragato e tratto in salvo senza problemi la donna e il suo cane.

comunicato stampa -fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70808