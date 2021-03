Genova, tragico incidente sulla A10

Nella mattina odierna un’autovettura, per cause non ancora accertate, ha tamponato violentemente un autoarticolato, rimanendo incastrata sotto il mezzo pesante. L’incidente è avvenuto sull’autostrada A10 tra Arenzano e Genova Prà, in direzione del capoluogo ligure. Nell’impatto, purtroppo, il conducente dell’auto è morto sul colpo. Sono intervenuti i Vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento di Multedo che hanno estratto il cadavere dell’uomo dalla vettura, ormai ridotto a un ammasso di lamiere contorte, dopo averla liberata dal mezzo pesante con l’utilizzo dell’autogrù. (can)

comunicato stampa -fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70814