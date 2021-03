CNA apre le porte dell’Oman ad artigiani e piccole imprese

L’Ambasciata del Sultanato dell’Oman in Italia è stata teatro dell’incontro tra il responsabile ufficio Promozione e Mercato Internazionale della CNA, Antonio Franceschini con l’ambasciatore dell’Oman, S.E. Ahmed Salim Baomar, e il segretario generale dell’ISMAA, Vincenzo Valenti.

Al centro della riunione, le possibili opportunità d’affari tra Italia e Oman e lo scambio di informazioni sugli interessi delle imprese italiane e omanite con particolare riferimento all’Artigianato e alle PMI nell’ottica di definire progetti di comune interesse.

Nell’occasione è stata confermata, , tra altre possibili iniziative, la partecipazione al workshop con la Oman Chamber of Commerce & Industry organizzato dall’Istituto Mediterraneo per l’Asia e l’Africa in formato digitale per il prossimo 31 marzo al fine di creare un’occasione di confronto tra realtà del mondo imprenditoriale dei due Paesi, ma anche per una prima occasione di presentazione di imprese interessate a sviluppare relazioni commerciali.

nella foto: al centro l’Ambasciatore dell’Oman, S.E. Ahmed Salim Baomar; alla sua sinistra il SG ISMAA, Vincenzo Valenti e alla sua destra il Responsabile Ufficio Promozione e Mercato Internazionale CNA, Antonio Franceschini.