Covid. 25.673 Nuovi contagi su 372.217 test, positività al 6,8%, 373 decessi, +32 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 11 Mar. – Sono 25.673 i nuovi contagi da covid in Italia, per 372.217 test tra molecolari e antigenici e 373 decessi. Il tasso di positivita’ sale al 6,8% dal 6,2% di 24 ore fa. Ieri i casi erano 22.409 per 361.040 tamponi e 332 morti. Nelle ultime ventiquattro ore in Italia c’e’ stato un incremento dei 32 posti occupati in terapia intensiva causa covid, da 2.827 si e’ passati a 2.859. In tutto sono stati 266 i nuovi ingressi. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:18 11-03-21