Ancona, incendio abitazione a Falconara Marittima

Poco dopo le 22 dell’11 Marzo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Flaminia a Falconara Marittima per l’incendio di un appartamento al primo piano di uno stabile. Le squadre di Ancona, intervenute con due autobotti e l’autoscala, hanno estinto l’incendio che ha interessato l’intero appartamento e il tetto in legno. Gli operatori, dopo le operazioni di spegnimento, hanno posto in sicurezza l’intera area. Non si segnalano persone coinvolte.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70840