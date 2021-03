Oristano, incendio autocisterna sulla SS 131

In data odierna, alle 8 circa, i Vigili del Fuoco di Oristano sono intervenuti sulla SS 131, in direzione Sassari, per un principio di incendio che ha interessato un mezzo pesante. La celere richiesta di soccorso da parte del conducente e il pronto intervento delle squadre intervenute con APS (Auto Pompa Serbatoio) e modulo antincendio hanno limitato i danni dell’autocisterna che trasportava circa 36.000 litri di gasolio. Le cause del rogo sono da attribuirsi al surriscaldamento dei freni di uno degli assi posteriori. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

