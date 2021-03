Roma. Servizio alto impatto al Trullo: sanzioni per circa 4.400 €, chiusi 3 esercizi commerciali

Un servizio di alto impatto organizzato dall’XI Distretto San Paolo, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine sulla base di un’ordinanza del Questore di Roma Carmine Esposito che ha raccolto le numerose segnalazioni dei residenti. Capannelli di persone dopo le 18, intenti a consumare bevande alcoliche nei pressi di alcuni esercizi commerciali presenti in alcune vie del Trullo, disattendendo le disposizioni in tema di contenimento della diffusione epidemiologica del Covid 19, queste le segnalazioni ricevute. Nel corso dei controlli 11 sono le sanzioni amministrative elevate per un ammontare di 4.400 euro, 3 gli esercizi commerciali chiusi, tutti in via del Trullo, con una immediata chiusura per 5 giorni. Ulteriori accertamenti verranno espletati nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali, rispettivamente per inosservanza delle norme che regolano l’assunzione dei lavoratori, per mancata presentazione della SCIA al municipio di competenza ed infine per aver installato un sistema di video sorveglianza all’interno dell’attività senza rispettare la normativa prevista dal decreto legislativo 196/2003. Al termine dell’operazione sono state identificate 59 persone.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/1998604b53744c8a6937362440