Vaccino. Difesa: arrivate a Pratica di Mare 295.200 dosi Astrazeneca

(DIRE) Roma, 12 Mar. – Sono arrivate questa mattina presso l’Aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale vaccini della Difesa, 295.200 dosi del vaccino AstraZeneca. Dopo la suddivisione da parte del personale del Ministero della Salute, da questa sera inizierà la distribuzione nelle varie Regioni, in 101 farmacie e 11 siti stoccaggio della Difesa, a cura delle Forze Armate nell’ambito dell'”Operazione Eos” diretta dal Comando Operativo di vertice Interforze. Il piano del Ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus. Così in un comunicato il ministero della Difesa. (Comunicati/Dire) 17:27 12-03-21