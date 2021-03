Sono 317 i decessi causati da cov-sars-2 registrati in Italia durante le ultime 24 ore dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Il dato rileva un calo delle vittime rispetto alle 380 registrate nella giornata di ieri, 12 Marzo. Il totale dei morti per Covid-19 da inizio pandemia è arrivato a quota 101.881. Nella giornata di oggi sono in diminuzione anche il numero dei nuovi positivi al covid: 26.062 contro i 26.824 di ieri.

