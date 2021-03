(DIRE) Roma, 14 Mar. – Sono 21.315 i nuovi casi da Coronavirus in Italia, per 273.966 test tra molecolari e antigenici e 264 decessi. Il tasso di positività è al 7,7% dal 6,9% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 26.062 per 372.944 tamponi e 317 morti. (Uct/ Dire) 17:15 14-03-21