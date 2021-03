Covid. Campania, 2.449 positivi su 22.326 tamponi

I ricoverati in terapia intensiva sono 161

(DIRE) Napoli, 14 Mar. – In Campania il rapporto dei positivi sui tamponi si attesta oggi al 10,9%. L’unità di crisi comunica che sono 2.449 i positivi del giorno (323 casi identificati da tamponi antigenici) su 22.326 tamponi processati (3.727 antigenici). I nuovi sintomatici sono 618, in diminuzione rispetto a ieri, a fronte di 1.508 asintomatici. I deceduti sono 29, 26 nelle ultime 48 ore, e 1.557 i guariti. Dall’inizio dell’emergenza pandemica ad oggi sono state riscontrate in Campania 303.622 positività al Covid-19 su 3.251.075 tamponi. Sono morte 4.684 persone e 201.943 sono guarite. I ricoverati in terapia intensiva sono 161, 11 più di ieri, su 656 posti disponibili. I posti letto di degenza occupati sono invece 1.529 su 3.160 posti disponibili. (Rec/ Dire) 16:41 14-03-21