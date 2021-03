Rally. Luca Pedersoli e Anna Tommasi vincono il ” Bardolino”

Alla guida di una Volkwagen Polo R5

(DIRE) Roma, 14 Mar. – Luca Pedersoli e Anna Tomasi su Volkswagen Polo R5 hanno vinto in modo perentorio il primo Rally del Bardolino, imponendosi in sette delle otto prove speciali in programma. Al secondo posto Luca Tosini, al rientro dopo un lungo stop, con Roberto Peroglio su una Skoda Fabia R5, terzi Michele Griso, anche lui al rientro nelle competizioni, ed Elia De Guio su Ford Fiesta R5, vincitori di una prova speciale. Quarti Federico Bottoni e Sofia Peruzzi su Skoda Fabia R5, in rimonta dalla settima piazza dopo il penalizzante testacoda in PS2. Quinti lo svizzero Mike Coppens e il francese Jerome Degout, dopo una partenza cauta hanno espresso il loro potenziale nel finale. Sesti Giorgio De Tisi-Fabio Turco, entrati tardi in sintonia con la loro Skoda Fabia R5. Al settimo posto Adriano Lovisetto e Christian Cracco con l’unica Skoda Fabia R5 EVO, davanti a Roberto Righetti-Arianna Faustini (Citroen DS3 R5). Su Skoda Fabia R5 i noni Andrea Zenoni-Manuel Ferrarin e i decimi assoluti Michele Degani-Daniele Marai. Primi tra le 2Rm e dodicesimi assoluti Marco Gianesini-Marco Bergonzi sulla sempre verde Renault Clio. Giovanni Costenaro e Matteo Gambasin (Ford Sierra Cosworth) si sono aggiudicati il Rally Bardolino Historic, vincendo 5 delle 7 prove speciali disputate (la PS3 è stata annullata nell’Historic), seguiti sul podio da Massimo Zanin-Cristiano Rosina al via con una BMW M3, che hanno conquistato due prove speciali. Terzi ‘Raffa’-Pierino Leso con la fedele BMW M3, scampati al ritiro nel finale per un problema al cambio fortunatamente non decisivo. La Regolarita’ Sport Autostoriche del Bardolino Classic e’ andata a Leonardi Fabbri e Tomas Sartore su Volvo 144S. Secondi Daniele Carcereri-Federico Danzi su Peugeot 205 GTI. Completano il podio Angelo Tobia Seneci-Elisabetta Russo. Il rally è stato organizzato dal Rally Club Bardolino in collaborazione con il Prealpi Master Show. (Res/ Dire) 17:23 14-03-21