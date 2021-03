Siracusa. Arrestati 2 spacciatori: sequestrato ingenti quantitativo di stupefacenti

Proseguono in tutta la provincia, con particolare attenzione alle “piazze dello spaccio” siracusane, i controlli del territorio finalizzati a frenare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti che hanno portato, negli ultimi mesi, a numerosi arresti e al sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Anche ieri, l’impegno degli agenti degli uffici operativi della Questura ha avuto i suoi frutti, infatti, i poliziotti delle Volanti sono intervenuti in via Eumelo per segnalazione di spaccio di sostanze stupefacenti ed hanno arrestato due cittadini stranieri F.M.A.J.M., di 54 anni, nato in Sri Lanka, e I.U., di 20 anni, nato in Nigeria. I due arrestati sono stati trovati in possesso di 370 grammi di marijuana nascosta in uno zainetto occultato nella loro autovettura. I due arrestati, dopo le incombenze di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità Giudiziaria. Nell’ambito dei servizi antidroga, gli agenti delle volanti hanno rinvenuto e sequestrato, in via Santi Amato, 8 dosi di marijuana, 7 dosi di cocaina e 19 dosi di Crack.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Siracusa/articolo/976604de0dbad244270937540