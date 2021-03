Campionati Italiani Individuali di Lanci Invernali Master, poker di medaglie per Ammendola: 2 ori, 1 argento ed 1 bronzo

Viterbo ha ospitato nelle giornate del 12, 13 e 14 Marzo 2021 i Campionati Italiani Individuali di Lanci Invernali Master, nel rispetto delle direttive regionali e nazionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid 19. Unico atleta in gara a questi Campionati il reggino Giuseppe Ammendola categoria M75 dell’Atletica Amatori Reggio, il quale porta a casa un bottino di tutto rispetto. Si laurea Campione Italiano di categoria nel lancio del martello da 4 kg con metri 25.24, relegando al secondo posto Paolo Benevelli del Lyceum Roma XIII con 23.57 ed al terzo posto Vincenzo Cappella della Sef Macerata con 21.42 Podio invertito nel lancio del martello con maniglia corta da 7 kg con Benevelli Paolo al primo posto con metri 10.78, Vincenzo Cappella al secondo posto con metri 10.16 e bronzo per Giuseppe Ammendola con metri 9.73. La gara del lancio del giavellotto da 500 gr., vede stavolta imporsi Vincenzo Cappella con metri 26.38, argento per Giuseppe Ammendola con metri 21.38 e terzo Renzo Deodati dell’Acquadela Bologna. La giornata conclusiva dei Campionati è dedicata al lancio del disco da 1 kg, gara che vede Giuseppe Ammendola conquistare un altro oro e relativo titolo con la misura di metri 26.05; completano il podio di questa categoria M75 Filiperto Ciccareli dello Sport DLF Ancona co metri 24.18 e Paolo Benevelli con 23.62.