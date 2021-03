Covid. Bari, revocata chiusura negozi alle 19 e stop asporto alle 18

Palone: “Non possiamo penalizzare ancora”

(DIRE) Bari, 15 Mar. – “In queste ore con il sindaco Decaro abbiamo scelto di ritirare l’ordinanza restrittiva emanata qualche giorno fa per limitare assembramenti e potenziali situazioni di contagio”, con la Puglia in zona rossa “ci e’ sembrato giusto, quindi, sospendere le restrizioni precedentemente introdotte che limitavano ancor piu’ le attivita’ economiche”. È quanto scrive in un post pubblicato sui social, l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Bari, Carla Palone che cosi’ annuncia l’eliminazione del “divieto di asporto dalle 18 per pub e ristoranti2 e della chiusura alle 19 per tutte le “attivita’ di commercio al dettaglio che, secondo la normativa nazionale possono restare aperte anche in zona rossa”. “Abbiamo fatto questa scelta – spiega Palone – perche’ crediamo che le restrizioni della zona rossa limitino gia’ le occasioni di assembramento e di contagio e ci auguriamo che la responsabilita’ dei cittadini faccia il resto. Non possiamo penalizzare oltre le attivita’ economiche e, da parte nostra, ci sara’ sempre l’intenzione di creare occasioni di apertura”. “Per quello che ci e’ consentito cerchiamo di aiutare i negozi aperti e utilizziamo con intelligenza le piccole liberta’ che ci sono rimaste – conclude – Se ci renderemo conto che questa decisione sara’ scambiata dai cittadini per mancanza di controllo o occasione di incontro non esiteremo a tornare sui nostri passi”. (Adp/ Dire) 18:12 15-03-21