Google Maps: utenti possono aggiornare la mappa in tempo reale

11:46 – Sono in arrivo nuovi aggiornamenti per Google Maps, il grande colosso di internet infatti ha in progetto di inserire “la possibilità, per gli utenti, di aggiungere informazioni su strade mancanti, foto dei luoghi e orari di apertura dei negozi“, scrive ANSA, tuttavia Google si riserva il diritto di controllare ed esaminare i contenuti prima della pubblicazione. Le persone potranno aggiornare le informazioni su Google Maps grazie alle “nuove funzionalità “drawing”, simile all’utilizzo dello strumento linea in Microsoft Paint“, aggiungendo anche foto, testi e link che permettano di identificare al meglio il luogo o il locale desiderato. “Con la medesima funzione si potranno inserire o suggerire modifiche agli orari di apertura di esercizi commerciali e aree pubbliche”. Tali aggiornamenti nascono dalla necessità sempre più crescente di avere notizie quanto più possibile corrispondenti alla situazione reale attuale di un locale o di una strada, affinché “la mappa rifletta il mondo reale“, afferma Google. (cit. ANSA)

SM