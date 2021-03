NASA, Earth Observatory: parti Hawaii sommerse da piogge torrenziali

11:16 – L’Osservatorio della NASA ha registrato acquazzoni torrenziali e inondazioni improvvise distruttive avvenute sulle isole Hawaii a Marzo 2021, le quali sono state in parte sommerse. Tali eventi sono dovuti a una forte bassa pressione unita all’abbondante umidità tipica dei tropici, le quali hanno alimentato forti tempeste cariche d’acqua. “Le aree più colpite includevano il lato nord-orientale di Kauai, i pendii sopravento della catena del Ko’olau sull’isola di O’ahu, i pendii sopravento del vulcano Haleakalā sull’isola di Maui e il lato sud-est della Big Island di Hawai ‘ i, secondo i meteorologi del National Weather Service“, si legge sul sito della NASA . Le inondazioni e gli smottamenti hanno prodotto gravi danni a case e strade, le quali, in alcuni casi, sono state anche distrutte totalmente o in parte, mentre il 9 Marzo 2021, dichiarato lo stato d’emergenza, la popolazione è stata costretta ad evacuare quando l’acqua ha riempito la diga e il bacino idrico di Kaupakalua. Nonostante tali catastrofici eventi, le piogge si sono attenuate attorno all’11 Marzo 2021, ma la NASA continua a monitorare eventuali precipitazioni che potrebbero danneggiare per la popolazione locale. Sulla pagina Twitter della NASA si legge: “Acquazzoni torrenziali e inondazioni improvvise distruttive hanno sommerso parti di #Hawaii”. (cit. EARTH OBSERVATORY NASA)

SM