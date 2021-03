UE, Coronavirus: vaccino Sputnik V verso probabile approvazione

12:04 – Il vaccino Sputnik V realizzato dalla Russia sta gradualmente raggiungendo l’approvazione per l’uso in Europa. Finora il vaccino russo non aveva ricevuto l’approvazione da parte dell’Ema, Agenzia Europea per i Medicinali, ma alcune fonti citate da AGI, comunicano che sono stati raggiunti accordi “con aziende in Italia, Spagna, Francia e Germania“, in seguito sarà necessario avere una richiesta formale dai quattro Stati Membri. Nel frattempo la Repubblica Ceca intende acquistare dosi del vaccino Sputnik V a seguito dell’acquisto già avvenuto in Ungheria e Slovacchia, invece “l’Italia sta valutando la possibilità di utilizzare il bioreattore di uno stabilimento ReiThera per produrre lo Sputnik V“. Nonostante tali notizie, il vaccino Sputnik V resta in attesa di approvazione da parte dell’Ema e dell’UE per essere poi distribuito alla popolazione europea. (cit. AGI)

