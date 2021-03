DL Sostegno. Bernini: Patto con contribuenti in difficoltà, non godono

(DIRE) Roma, 16 Mar. – “La prima cosa che chiediamo al governo e’ un patto fiscale con i contribuenti onesti che non possono pagare le tasse perche’ travolti dall’emergenza Covid”. Lo ha detto la capogruppo al Senato di Forza Italia, Annamaria Bernini, nel corso di una conferenza stampa sul decreto sostegno. “Il fisco e’ la nostra battaglia da sempre- ha continuato- occorre rinviare le cartelle non ad aprile, ma almeno fino a fine anno e serve cancellare le cartelle inesigibili. Non si tratta di un condono, ma di un patto con i contribuenti in difficolta’. E’ doveroso per uno Stato che non sia un vampiro”. (Lum/ Dire) 12:40 16-03-21