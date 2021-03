Genova. Litigano per il bagno sporco e si prendono a bastonate, denunciati

I poliziotti dell’U.P.G. hanno segnalato due pachistani, un 47enne e un 27enne, per lesioni aggravate. I fatti risalgono alla scorsa notte quando è giunta una richiesta d’intervento per una lite violenta all’interno di un’abitazione. Sul posto erano già presenti i militi del 118 che si apprestavano a soccorrere il 27enne che presentava dei segni sul collo ed escoriazioni sul costato, il quale ha dichiarato di essere stato aggredito con un bastone dal coinquilino. In casa gli agenti hanno effettivamente trovato un manico di scopa di legno rotto in 4 parti e il 47enne, ferito al labbro e all’orecchio che, a sua volta, ha accusato il connazionale di averlo picchiato. Il motivo della lite le scarse condizioni igieniche del bagno condiviso dai due. Entrambi gli uomini sono stati soccorsi e denunciati.

