Isola Capo Rizzuto (Kr). Chiuse scuole, uffici, parchi e mercati

Comune predispone ulteriori misure di contrasto al covid

(DIRE) Reggio Calabria, 16 Mar. – Il Comune di Isola Capo Rizzuto (Crotone) ha predisposto ulteriori misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. Una nuova ordinanza firmata dalla sindaca Maria Grazia Vittimberga ha previsto la chiusura degli uffici comunali fino al 19 marzo, ad eccezione dei servizi demografici, sociali e polizia locale. Il provvedimento si estende anche ai cimiteri comunali con decorrenza dal 19 marzo al 31 marzo, fatte salve le operazioni di inumazione, tumulazione ed estumulazione. Ed ancora, e’ disposta la chiusura di tutti i parchi pubblici fino al 31 marzo, la sospensione in presenza delle attivita’ scolastiche di ogni ordine e grado fino al 31 marzo, con rientro in presenza il primo aprile. Resta consentita la presenza per gli studenti con disabilita’ o con bisogni educativi speciali. Le attivita’ mercatali sono sospese fino al 31 marzo. (Mav/Dire) 16:44 16-03-21