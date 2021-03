Latina. Soccorsa una persona sul Monte Leano

Poco dopo le 17.30 del 15 Marzo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Terracina per soccorrere una persona disorientata sul Monte Leano. Sul posto è giunto il drago VF 141 del reparto volo di Ciampino che a seguito di una breve ricognizione ha individuato il malcapitato. Il personale specialista a bordo del velivolo ha verricellato l’uomo, apparentemente in buone condizioni fisiche, e lo ha trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per eventuali accertamenti.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70918