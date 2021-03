Mozambico, bambini decapitati da jihadisti

Orrore nel Nord-Est del Mozambico, esattamente nella zona di Cabo Delgado, miliziani jihadisti hanno ucciso barbaramente anche i bambini dei villaggi decapitandoli. E’ Save the Children, a denunciare l’accaduto e a lanciare l’allarme su quanto accade in quell’area del Mozambico. Dal 2017, anno in cui milizie legate all’ISIS si sono interessate a quelle zone, sono circa 670 mila le persone che hanno abbandonato le proprie case in preda al panico. Le vittime sono oltre le 2600 e la situazione è in continuo peggioramento, a tutto ciò si aggiunge anche la preoccupazione per la situazione sanitaria legata alla diffusione dell’epidemia di covid-19.

