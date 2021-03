Roma. Esquilino. In 2, tentano di rapinare 91enne ma, bloccati finiscono in manette

E’ accaduto ieri intorno alle 11.15 in via Filippo Turati. Nascosti dietro un’autovettura, hanno seguito a distanza i movimenti della vittima prescelta, un 91enne romano. Quando l’anziano signore si è avvicinato a loro, i due malviventi si sono avventati contro di lui e, cercando di rapinarlo, hanno iniziato a frugare all’interno delle tasche del giubbotto. I movimenti sospetti dei due però, erano stati notati dagli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea che, da qualche minuto, stavano seguendo a distanza i due soggetti. Usciti allo scoperto si sono qualificati e, malgrado il tentativo di fuggire dei due stranieri in direzione di Piazza Manfredo Fanti, sono riusciti a bloccarli. Identificati, entrambi magrebini, rispettivamente di 19 e 20 anni, con precedenti di polizia specifici, sono stati accompagnati negli uffici di polizia dove sono stati arrestati per tentata rapina aggravata.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/17336050c7e299d6a287121304