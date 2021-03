La Camera di commercio promuove “Reggio Calabria Welcome” e presenta il Workshop di incontri B2B per gli operatori della filiera del prossimo 5 maggio

Entra nel vivo l’operatività del progetto “Reggio Calabria Welcome” promosso dall’Ente camerale per valorizzare l’offerta turistica outdoor, sportiva e culturale del territorio metropolitano di Reggio Calabria.

Attraverso la piattaforma dedicata https://reggio-calabria-workshop-b2b-virtuale.b2match.io/, si è svolto un webinar di presentazione del territorio e delle numerose esperienze che possono vivere i viaggiatori che raggiungono la punta dello stivale, all’insegna del contatto con la natura, dal mare alla montagna e della scoperta delle innumerevoli e sorprendenti tracce del passato, dai Bronzi di Riace, ai borghi, agli antichi palmenti, alle tradizioni popolari e molto ancora.

Al webinar hanno partecipato circa 20 tour operator e intermediari della filiera nazionale, operanti nelle regioni del nord Italia (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna).

Dopo i saluti di benvenuto del Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana, operatori e guide esperte – che hanno aderito all’Associazione Reggio Calabria Welcome costituita nell’ambito del progetto – si sono alternati per raccontare e rispondere alle curiosità ed alle richieste di approfondimento dei partecipanti.

Il viaggio ha avuto inizio attraversando le testimonianze del passato custodite nel territorio reggino, crocevia di popoli e culture nel corso di 3000 anni di storia. E’ stata poi presentata la possibilità di vivere esperienze in mare non solo nel periodo estivo, ma durante tutto l’anno scoprendo i meravigliosi fondali e i colori della costa Viola, la biodiversità del versante Jonico, e la possibilità di ammirare le testimonianze archeologiche sommerse di Kaulon. Sono state presentate le numerose possibilità di sport activity o slow activity da praticare in Aspromonte, dai viaggi a piedi, ai percorsi in mountain bike, alla scoperta dei borghi, dei numerosi torrenti e salti d’acqua, dei tanti panorami mozzafiato. Per concludere sono stati presentati possibili pacchetti turistici relativi a tutte le tematiche proposte.

Apprezzato anche il breve video introduttivo curato dal “team per la comunicazione del progetto”, composto da tre giovani studenti e docenti dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, grazie ad una convenzione sottoscritta tra l’Ente camerale e la stessa Accademia, con la finalità di fare rete tra il mondo della formazione e le imprese.

“Il webinar è il primo step di un’azione di promozione della destinazione Reggio Calabria, rivolta al mercato nazionale in ragione dell’attuale situazione emergenziale, ha dichiarato il Presidente Tramontana. Siamo fiduciosi che il programma che abbiamo avviato potrà tradursi in concrete opportunità commerciali per le nostre imprese, già nella prossima stagione estiva 2021”.

Le azioni del progetto proseguiranno con un workshop di incontri B2B che si svolgerà il prossimo 5 maggio, aperto alla partecipazione, attraverso un avviso pubblico pubblicato sul sito www.rc.camcom.gov.it, di 20 operatori reggini che condividono le finalità del progetto e aderiscono all’iniziativa. Gli stessi operatori potranno confrontarsi secondo un’agenda 1:1 attiva sulla piattaforma dedicata, con le organizzazioni e gli intermediari turistici che operano nel nord Italia, interessati a scoprire l’offerta Reggio Calabria activity ed heritage.

“Il progetto è ancora nella fase di start up – ha proseguito il Presidente Tramontana. Sono previste ulteriori attività promozionali nel periodo autunnale e ci auguriamo di poter avviare una valorizzazione del nostro territorio anche nei mercati target stranieri, se la situazione emergenziale lo consentirà, per favorire processi di internazionalizzazione del turismo reggino”.

Nel corso dell’incontro il Presidente ha voluto anche ringraziare i numerosi Enti che stanno condividendo l’iniziativa, puntando a consolidare la partnership pubblica, ma nello stesso tempo ricordando l’importanza di operare in sinergia, Istituzioni e operatori privati, per tutelare ma nello stesso tempo valorizzare e rendere sempre più fruibili le numerose risorse paesaggistiche e culturali custodite nel territorio metropolitano di Reggio Calabria.

La registrazione del webinar è disponibile sul canale You Tube della Camera al link: https://youtu.be/gjV_gVRFKeg