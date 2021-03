Pavia, scontro tra mezzi pesanti sulla A7

Questa mattina verso le 7.00 una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale e una del distaccamento di Vigevano sono intervenute sull’ autostrada A7, pochi km dopo il casello di Groppello Cairoli, in direzione Genova, per un incidente stradale occorso tra un mezzo pesante e un furgone con a bordo 2 persone. I Vigili del Fuco hanno estratto il conducente e il passeggero del furgone, affidati poi alle cure del personale sanitario presente sul posto. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi di competenza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70817