Torino: reazione teatrale dello spacciatore

Arrestato dalla Polizia di Stato a Barriera Milano

Ieri pomeriggio, dopo le ore 19, gli agenti del Commissariato Barriera Milano controllano in corso Giulio Cesare un cittadino straniero che alla loro vista si è voltato cambiando direzione di marcia. All’atto del controllo, l’uomo viene trovato in possesso di un ovulo di eroina del peso di 27 grammi. Nella circostanza lo straniero, un cittadino senegalese di 25 anni, tenta prima di disfarsi dello stupefacente gettandolo per terra e poi oppone resistenza facendo cadere la radio portatile in dotazione e lo spray urticante, finendo per danneggiare quest’ultimo. Nel frattempo alcuni curiosi si avvicinano e iniziando a riprendere l’intervento.

La presenza di spettatori rafforza la reazione dello spacciatore che inizia a minacciare gli agenti dicendo che avrebbe contattato il suo avvocato. Grida a gran voce che lo stupefacente gli è stato messo addosso dai poliziotti e così continua fino a quando finalmente riescono a farlo salire sull’autovettura. Nella circostanza perde anche il suo telefono cellulare ma nessuno dei video registrati riesce a ricostruire dove sia finito. Per i fatti narrati, l’uomo è stato tratto in arresto il possesso dello stupefacente, oltre che per resistenza a P.U., danneggiamento e per le false generalità fornite.