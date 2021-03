Turismo: Messina (Assoturismo), bene Ue su pass verdi covid. Renderli subito operativi per far ripartire le imprese e le economie

“Una decisione importante per attrezzarci, il prima possibile, a livello europeo e far ripartire gli spostamenti ed i viaggi in sicurezza, seguendo un percorso comune tra gli Stati membri sulle riaperture”.

E’ quanto sottolinea in una nota il presidente di Assoturismo, Vittorio Messina, in merito alla presentazione, da parte dell’Unione europea, di un nuovo pacchetto di misure per revocare le limitazioni ai viaggi attraverso i pass verdi Covid.

“E’ un segnale di fiducia necessario per le imprese della filiera turistica – prosegue Messina – che ripongono nella stagione turistica estiva tutte le speranze per una boccata d’ossigeno vitale dopo un anno di sacrifici durissimi: molte imprese rischiano di chiudere per sempre i battenti”.

“Auspichiamo – conclude il presidente – che si prosegua con decisione in sede europea per rendere subito operativo il certificato verde e far ripartire concretamente le imprese del comparto: il turismo ha pagato uno dei prezzi più alti durante questo anno di pandemia ed ha dimostrato, al contempo, la sua centralità, azioni rapide ed incisive in questa direzione sono fondamentali per la ripresa delle economie europee”.