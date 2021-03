(DIRE) Roma, 18 Mar. – Sono 24.935 i nuovi casi di Covid in Italia per 353.737 tamponi tra molecolari e antigenici, 423 i decessi. Il tasso di positivita’ sale al 7% dal 6,2% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 23.059 per 369.084 test e 431 morti. (Uct/ Dire) 17:40 18-03-21