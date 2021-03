Ultimo appuntamento della rassegna “I mestieri del Cinema” curata da Giancarlo Muselli, David di Donatello per la scenografia

Domani 19 Marzo 2021, dalle 16:00 alle 18:00, l’ultimo appuntamento del seminario “I Mestieri del Cinema”, organizzato dalla Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, nell’ambito della quinta edizione della Settimana della Cultura e delle attività Por Calabria 2014 – 2020 inerenti il “Laboratorio dello Stretto”. I primi due appuntamenti nelle giornate del 15 e 17 marzo 2021, così come l’appuntamento di chiusura, hanno visto protagonisti celebri artisti che operano nel settore cinematografico. Ai due maestri Cesare Accetta e Licia Maglietta si è affiancata una giovane e interessante art director e autrice di corti d’animazione, Brunella De Cola, che oltre ai propri lavori ha illustrato il percorso di formazione, da lei intrapreso, per accedere all’esclusivo e complesso mondo del cinema.

Cesare Accetta, da esperto direttore della fotografia, si è soffermato sulle potenzialità, che un uso appropriato della luce, ha nei diversi campi del cinema, della fotografia, del teatro e della videoarte, mostrando alcune clip tratte dai suoi lavori più interessanti, in particolare il Quijote di Mimmo Palladino, film interpretato da Peppe Servillo e Lucio Dalla nei panni di Don Chisciotte e Sancio Panza. Domani sarà la volta di Licia Maglietta, che offrirà il suo percorso artistico, nel quale verranno sintetizzate le varie tappe della sua eccezionale carriera, di attrice cinematografica pluripremiata e autrice di memorabili spettacoli teatrali.

Esperienze artistiche in cui la figura femminile è raccontata attraverso la voce, spesso ironica, di scrittrici e poetesse, come nel caso del suo spettacolo dal titolo Delirio Amoroso che segna il dialogo tra la Maglietta e la grande Alda Merini. Anche in questo appuntamento si potranno ammirare scene tratte dai film e altri lavori, in cui l’attrice ha approfondito i temi dell’arte della recitazione nei diversi linguaggi del cinema, del teatro e della televisione.

Tali incontri seminariali, fanno parte della rassegna curata da Giancarlo Muselli, Coordinatore della Scuola di Scenografia presso l’Accademia di Reggio Calabria, nonché scenografo, architetto e docente. Ha collaborato con Mario Martone, con il quale, nel 2015, ha vinto il Premio David di Donatello per il miglior scenografo per il film Il giovane favoloso. È docente di scenografia all’Accademia di belle arti di Reggio Calabria.

Muselli è noto tra l’altro per aver avuto i seguenti riconoscimenti:

– David di Donatello

1993 – Candidatura alla migliore scenografia per Morte di un matematico napoletano

2015 – Migliore scenografia per Il giovane favoloso

2019 – Candidatura alla migliore scenografia per Capri-Revolution

– Nastro d’argento

2019 – Candidatura alla Migliore scenografia per Capri-Revolution

– Ciak d’oro

2015 – Migliore scenografia per “Il giovane favoloso”