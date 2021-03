Vaccino. EMA: Con Astrazeneca eventi tromboembolici sotto media

(DIRE) Bruxelles, 18 Mar. – “Sono stati rilevati 25 casi di eventi tromboembolici su 20 milioni di persone vaccinate con AstraZeneca. Il numero di eventi tromboembolici, su persone vaccinate con AstraZeneca, risulta inferiore a quello che si registra nella popolazione non vaccinata. È importante sottolineare che i casi gravi sono stati rari”. Queste le parole della dottoressa Sabine Straus, capo della Prac, il comitato competente di accertamento di rischio farmaco dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). La direttrice dell’Agenzia, Emer Cooke, ha comunque precisato come al momento non ci sia una diretta correlazione tra questi casi e l’assunzione del vaccino AstraZeneca e ha aggiunto: “Lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di piu'”. (Pis/Dire) 18:29 18-03-21