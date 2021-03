Vaccino. Stadio Olimpico e Parco Foro Italico pronti come HUB

Sport e Salute: Confermata offerta spazi e personale campagna

(DIRE) Roma, 18 Mar. – In una lettera al commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, Sport e Salute S.p.A. ha confermato l’offerta di spazi e personale per la campagna vaccinale. Gia’ due mesi fa la Societa’ dello Stato che promuove lo sport di base aveva dato la disponibilita’, alla precedente istituzione commissariale, delle strutture gestite direttamente: Istituto di Medicina dello Sport di Roma, che ha gia’ ambulatori pronti e personale medico e infermieristico; spazi esterni dello Stadio Olimpico; Parco del Foro Italico. La stessa disponibilita’ e’ stata confermata al commissario Figliuolo. Oltre all’Istituto di Medicina, gli spazi del Foro Italico sono gia’ stati utilizzati per i box dei tamponi molecolari in occasione della bolla creata per gli ultimi Internazionali di Tennis. E’ utilizzabile, a discrezione del commissario, anche lo Stadio Olimpico. Inoltre le 129 sedi territoriali di Sport e Salute e il loro personale possono essere di supporto alle societa’ e associazioni sportive che vorranno offrire i loro impianti per la campagna vaccinale. (Ekp/ Dire) 17:31 18-03-21