Covid. Abruzzo, a Pescara e Chieti da Lunedì riaprono attività

Area Metropolitana torna arancione, eccetto che in due comuni

(DIRE) Pescara, 19 Mar. – L’area metropolitana Pescara-Chieti da lunedi’ uscira’ dalle massime restrizioni e, fatta eccezione per i Comuni di Montesilvano e Citta’ Sant’Angelo, si potranno riavviare le attivita’ al momento bloccate. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della riunione del Comitato Tecnico Scientifico svoltasi oggi pomeriggio, accogliendo di fatto l’auspicio della Confcommercio Pescara, e sottolineando come “se non fosse per il decreto Draghi oggi avremmo registrato il ritorno in zona gialla perche’ per la seconda settimana consecutiva l’Rt e’ sceso sotto l’1 con un impatto di rischio moderato. In virtu’ del decreto resteremo in arancione. Il dato – ha aggiunto – e’ che nessuna provincia ha, in generale, un’incidenza di 250 contagi su 100mila abitanti”. Per dei Comuni che escono dalla zona con massime restrizioni, altri ci restano e altri ancora, invece, ci entrano. E a pagare di piu’ questa volta e’ la provincia de L’Aquila con Comuni come Celano, Castel Di Sangro e Tagliacozzo, ha annunciato Marsilio, che da lunedi’ saranno soggette alle misure piu’ stringenti. Marsilio ha pero’ sottolineato come a restare preoccupante e’ il numero dei ricoveri in ospedale, che non solo non scende, ma che addirittura e’ “leggermente in aumento. L’andamento epidemiologico – ha pero’ aggiunto – ci fa presupporre che la prossima settimana iniziera’ la discesa anche su questo fronte. E’ quello che speriamo perche’ non ci possiamo permettere un ulteriore afflusso all’interno degli ospedali perche’ siamo gia’ a livelli molto molto alti di saturazione”. Il dettaglio sui singoli Comuni sara’ reso noto subito dopo la firma di apposita ordinanza da parte del presidente della Regione. (Afa/Dire) 19:02 19-03-21