(DIRE) Roma, 19 Mar. – Sono 25.735 i nuovi casi di Covid in Italia per 364.822 tamponi tra molecolari e antigenici, 386 i decessi. Il tasso di positivita’ e’ al 7%, invariato rispetto a 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 24.935 per 353.737 test e 423 morti. Sono 3.364 le terapie intensive per covid in Italia, 31 in piu’ nelle ultime 24 ore. Ammontano a 26.858 i ricoveri ordinari, 164 in piu’ rispettto a ieri.